Grote Markt kleurt groen-wit bij start nieuw hoofdsponsorschap FC

Foto: Veldkamp Visualcapture

De Grote Markt kleurde zaterdagochtend groen-wit bij de start van het nieuwe hoofdsponsorschap van Autokan van FC Groningen. Alleen liep de actie wat anders dan aanvankelijk gepland. Een gesprek met Rozemarijn Brugge van de leasemaatschappij.

Rozemarijn, hoe lang zijn jullie met deze actie bezig geweest?

“Toch wel een tijdje. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we een doek met daarop de tekst ’trotse hoofdsponsor FC’ naar beneden zouden rollen vanaf een gebouw. In de voorbereiding heb je hier gesprekken over, en vrijdag bleek dat vanwege de weersverwachting dit niet door kon gaan. Het zou matig tot stevig gaan waaien op zaterdag. Daarmee kwam de veiligheid in het geding.”

En dan zit je ineens met de handen in het haar…

“We zijn inderdaad gaan nadenken: wat kunnen we nu doen? We hebben daarop een vraag uitgezet bij diverse voetbalverenigingen: zijn er ook kinderen die ons willen helpen? Binnen een half uur hadden zich al vijftig kinderen aangemeld, en uiteindelijk hebben we zo’n zeventig tot tachtig kinderen kunnen verwelkomen. Zij hebben vandaag meegedaan aan de ludieke actie waarbij zij het FC Groningen-doek ceremonieel hebben laten wapperen.”

Zijn jullie tevreden?

“Absoluut. Wij denken dat deze actie misschien nog wel leuker was dan wat we aanvankelijk in gedachten hadden. Voor kinderen is het een onvergetelijke dag geworden. Voor hun hulp ontvingen zij een FC-shirt met daarop onze naam als hoofdsponsor. En wat heel mooi was om te zien, is dat veel mensen vanochtend bleven staan. Mensen dachten: wat gebeurt hier? Wat is dit? Na afloop zijn een aantal kinderen nog een tijdje wezen voetballen. Dus ja, wij zijn tevreden.”

Afgelopen voorjaar werd bekend dat jullie de hoofdsponsor zouden worden. Waarom vond deze actie vandaag plaats?

“Het contract is op 1 juli ingegaan. We dachten: dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Maar moet je dan een actie op 1 juli gaan organiseren? Dat leek ons geen goed idee. Daarom hebben we voor deze zaterdag gekozen. De zaterdag leek ons een ideale dag.”

FC Groningen begint het nieuwe Eredivisieseizoen op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen AZ.