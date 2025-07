Groningse vakantieparken hebben het vaakst bewoners met een uitkering

Foto Andor Heij. Vakantiepark, camping

Zo’n acht procent van de vakantieparkbewoners in Groningen en Drenthe leeft van een bijstands- of werkloosheidsuitkering. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau CBS.

Steeds meer mensen met financiële of mentale problemen kunnen geen huis vinden en schrijven zich vervolgens in op een vakantiepark als woonadres. In heel Nederland gaat het om een kleine 60 duizend mensen. In Groningen en Drenthe zijn het er relatief het meest.

Het CBS trekt hieruit de conclusie dat vakantieparken vaker functioneren als noodoplossing voor mensen die geen thuis kunnen vinden via de normale woningmarkt. Hoewel wonen op een vakantiepark in principe illegaal is, kunnen gemeenten permanente bewoning toestaan of gedogen. De verschillen tussen gemeenten vinden parkbewoners vaak oneerlijk.

Van alle ingeschrevenen op een vakantiepark is 19 procent 25 jaar of jonger en zo’n 21 procent 65 jaar of ouder.