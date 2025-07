Gronings Alzheimer-medicijn doorstaat eerste veiligheidstest

Foto: Pixabay

Het in Groningen ontwikkelde medicijn SUL-238, bedoeld om hersenziekten als Alzheimer, Parkinson en ALS tegen te gaan, is succesvol getest op oudere vrijwilligers.

SUL-238 is een idee van UMCG-hoogleraar Rob Henning. Het middel werd verder ontwikkeld door het Groningse bedrijf Sulfateq. Het medicijn herstelt de energievoorziening in cellen, via de zogenoemde mitochondriën. Veel chronische ziekten ontstaan doordat deze minder goed functioneren, waardoor cellen niet meer goed werken. Het middel lijkt die energiefunctie weer op gang te kunnen helpen.

Bijzonder is dat SUL-238 is aangetoond in het hersenvocht. Dat gebeurt zelden en is belangrijk voor de behandeling van hersenziekten. Ook opvallend: de veiligheidstest werd gedaan bij ouderen, en niet bij jonge mannen zoals gebruikelijk. Bij de eerste testfase bleek dat het medicijn in hoge dosering geen schade veroorzaakt. De ontwikkelaars willen nu onderzoeken of het ook echt werkt bij patiënten.

De volgende stap is om te kijken of het middel ook werkt bij patiënten. Mogelijk gebeurt dit vervolgonderzoek in het UMCG. Ook voor andere ziekten zoals hartfalen, COPD en veroudering lijkt SUL-238 veelbelovend. Het bedrijf is nu op zoek naar geld om hier vervolgonderzoek naar te doen.