Groningers kunnen een week lang gratis een elektrische driewielfiets uitproberen

Inwoners van de provincie Groningen kunnen vanaf maandag 7 juli een week lang gratis een elektrische driewielfiets testen. De actie is een initiatief van de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar om fietsen voor iedereen mogelijk te maken.

De stabiele driewielfiets – met twee wielen achter en één voor – wordt in de meeste gevallen gebruikt door mensen met een verminderde balans of die zich niet zeker voelen op een gewone fiets.

Met deze actie hoopt gedeputeerde Erik Jan Bennema (VVD) Groningers aan te spreken die graag willen fietsen, maar dat op een tweewielfiets niet kunnen.”We vinden het belangrijk dat iedereen die wil fietsen, kan fietsen”, zegt Bennema. “Fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking of door onbekendheid met verschillende soorten fietsen.”

Via een reservering is de driewielfiets op te halen bij fietshandelaar Jaheko in Bedum. In de gemeenten Groningen en Het Hogeland is een haal- en brengservice beschikbaar. Meer informatie is hier te vinden.