Groningers enthousiast over plannen voor het Hoofdstation: ”Een mooiere entree van de stad” | OOG Panel

De grootschalige verbouwing van het Hoofdstation is ten einde. Na een periode van 64 dagen zonder treinen is het Hoofdstation weer in gebruik. Het OOG Panel is erg positief over hoe deze Hoofdstationloze periode is verlopen. Het grootste gedeelte van de verbouwing is achter de rug, maar er staat nog veel meer te gebeuren rondom het station. Wij vroegen het OOG Panel wat ze van de plannen van het stationgebied vinden en wat er volgens hen moet gebeuren met het stadsbalkon.

Door Jorrit Tempels & Ruben Feiken



Het Hoofdstation werd in zes fases aangepakt. In de tussentijd moesten mensen die richting het zuiden wilden reizen dit doen vanaf station Europapark. Tussen het Hoofdstation en station Europapark reden bussen die de treinen in deze periode vervingen.



Ondanks de omvang van de werkzaamheden zegt meer dan 78% weinig tot heel weinig hinder te hebben ervaren. Mensen die tijdens de treinvrije periodes reizen of vaak met de trein gaan, merkten weinig verschil. Panelleden ervaarden wel langere reistijden, echter was dit door de goede communicatie volgens hen goed te doen. Voor de panelleden die aangaven veel tot heel veel hinder te ervaren, was het geluid van de werkzaamheden een bron van hinder. Daarnaast noemde deze groep ook de langere reistijd . ‘’Ik moest vertrekken vanaf station Europapark, dat koste mij 10 minuten extra fietsen’’, laat één van de panelleden weten.

Europapark als alternatief: ‘’Geweldig station. Was mij onbekend!’’



Station Europapark diende als vervangend Hoofdstation. Het station is in de treinvrije periode drukker dan ooit. Er zijn extra OV-fietsen geplaatst en er is ruimte gemaakt voor extra fietsparkeerplekken. Bussen reden af en aan tussen de binnenstad en station Europapark.



De panelleden zijn verdeeld qua mening of Europapark de toenemende reizigersdrukte goed aankon. Van de reizigers die tijdens de treinvrije periode gebruik maakten van het station, zegt 48% dat het station de drukte aankon, tegenover 25% die het daar niet mee eens is.



De positieve geluiden gaan vooral over de inrichting van de perrons, die als overzichtelijk en prettig worden ervaren. ‘’Met de organisatie er omheen kon dit wel. Maar zonder het hardwerkende personeel was dit niet gelukt. Ook de fietsstewards deden erg belangrijk werk om de fietspaden toegankelijk te houden’’, laat iemand weten.



Door de groep die zegt dat Europapark de drukte niet aankon, wordt in de open antwoorden met name gesproken over de chaos van de verkeerd gestalde fietsen en deelscooters. De lange rijen bij het in- en uitchecken is een ander punt dat ze vaak aandragen. ‘’Het staat overal ramvol met mensen, deelscooters en fietsen. Het station is veel te klein om plek te bieden aan het aantal mensen die zich normaal gesproken zou moeten verdelen over heel het Hoofdstation’’, laat één van hen weten.

Ontwerp noordzijde valt in de smaak: “Een veel mooiere toegang naar de stad”



De noordzijde (stadkant) van het station wordt in de plannen van de gemeente groener, levendiger en aantrekkelijker ingericht. Het moet een plek worden, waar bomen meer de ruimte krijgen en voetgangers vrijer rond kunnen lopen. Er zijn plannen om in de Stationsweg een autoknip te maken. Hierdoor kunnen reizigers bijvoorbeeld makkelijker oversteken richting het Groninger Museum. Hieronder een impressie hoe de noordzijde van het station eruit kan komen te zien.





De ontwerpen van de noordkant worden enthousiast ontvangen door de panelleden. 78% is positief tot zeer positief over de ontwerpen van de noordzijde. ‘’Een veel mooiere toegang naar de stad’’, aldus één van hen.

Een belangrijke ingreep is de mogelijke autoknip die gemaakt wordt in de Stationsweg. De meerderheid van de panelleden is blij met de knip, 61% vindt de eventuele autoknip een goede zaak. Panelleden noemen het veiliger, prettiger en beter voor het milieu. “Lekker rustig en fijn dat er nog meer ruimte komt voor groen in Stad” stelt één van hen.



De panelleden zijn minder enthousiast over het stadsbalkon voor het stationsgebouw. De gemeente zegt dat het stadsbalkon een ander karakter zal krijgen, maar op welke manier is nog onduidelijk. Als het aan bijna 64% van de panelleden ligt verdwijnt deze definitef. Een van de tegenstanders van het stadsbalkon noemt het: ‘’Een gedrocht wat er nooit had moeten komen’’.

Zuidzijde op de schop: ‘’Van een dode kant naar een levendige verbinding”



De zuidzijde van het Hoofdstation (Achterweg en Parkweg) krijgt een metamorfose. Er komt een volwaardige ingang aan deze kant van het station. Ook is er meer ruimte gepland voor woningen en winkels. Het busstation wordt op termijn van de noordkant naar de zuidkant verplaatst. Hieronder een impressie hoe de zuidzijde eruit kan komen te zien.



De ontwerpen gepresenteerd door de gemeente worden enthousiast ontvangen door het panel. Zo’n 87% is positief tot zeer positief over deze ontwerpen. ‘’Van een dode kant naar een levendige verbinding’’, laat een panellid weten.

Het verplaatsen van het busstation naar de zuidzijde van het station wordt goed ontvangen: 68% is positief tot zeer positief, slechts 12% is negatief. Volgens sommige panelleden is het busstation zoals het nu is gevaarlijk. Het verplaatsen van het busstation naar de zuidzijde zou volgens hen een veiligere situatie opleveren. ‘’Het huidige busstation is verouderd en rommelig. Het is onduidelijk waar je moet lopen, zonder de kans dat je door een bus wordt overreden’’, aldus een panellid. Kritsche panelleden vinden deze locatie onpraktisch, omdat het straks verder is verwijderd van de binnenstad.

Verantwoording

De vragenlijst over de verbouwing van het Hoofdstation in Groningen is verspreid onder de leden van het OOG Panel en gedeeld via de social media kanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 1014 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. OOG kan niet controleren of de respondenten daadwerkelijk uit de gemeente komen.

Van de respondenten geeft meer dan vijfenzestig procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer eenendertig procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de oudere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Zo geeft meer dan achtenvijftig procent aan vijftig jaar of ouder te zijn. De demografische gegevens komen niet overeen met de demografie van gemeente Groningen. De uitslagen van deze vragenlijst zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente.

Deze vragenlijst is mede mogelijk gemaakt door de tool van Onderzoekdoen.nl.

Dit artikel/project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.