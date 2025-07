Groninger initiatief zorgt voor straatnaam protestzanger Armand in Eindhoven

Foto Cees de Vries wikimedia

Een Groninger initiatief heeft er toe geleid dat de zanger Armand een straatnaam in Eindhoven krijgt.

Het initiatief kwam van journalist Jan Slimbach en oud-coffeeshophouder Theo Buissink. Zij zijn bekenden van de protestzanger, die tien jaar geleden overleed. Armand woonde zijn hele leven in Eindhoven.

“Armand is één van de beroemdste inwoners van Eindhoven”, aldus Buissink en Schlimbach. “Daarom alleen al is vereeuwiging via een straatnaam op zijn plaats”.

De straatnaamcommissie van Eindhoven omarmde het initiatief en heeft een positief advies aan het college van de Brabantse stad gegeven om een straat naar Armand te vernoemen.

Armand, echte naam Herman George van Loenhout, was een kleurrijke artiest en is vooral bekend van de hit ‘Ben ik te min’. Dit jaar wordt in Eindhoven een Armand herdenking gehouden.