Groningen wil 26 miljoen extra in WarmteStad steken

Het gemeentebestuur vraagt de raad deze om een forse kapitaalinjectie voor WarmteStad. Daarmee moet het warmtebedrijf duizenden extra huizen aansluiten op duurzame warmte.

Groningen wil dit jaar 19 miljoen euro in WarmteStad steken en volgend jaar nog eens 7,5 miljoen euro. Daarnaast staat de gemeente garant voor maximaal 16 miljoen euro aan leningen die het warmtebedrijf bij banken wil afsluiten.

Met het extra geld moet WarmteStad de komende drie jaar zo’n zesduizend nieuwe aansluitingen realiseren. Eind dit jaar heeft het bedrijf naar verwachting 7.500 aansluitingen, wat moet doorgroeien naar 15.600 adressen in 2028.

Het warmtebedrijf gebruikt restwarmte van datacenters en zonnewarmte uit het zonthermiepark Dorkwerd. Daardoor stijgt het aandeel duurzame warmte naar zestig procent in 2025.

‘Banken willen wel’

Volgens het college hebben meerdere banken al aangegeven geïnteresseerd te zijn om WarmteStad te financieren. Ze hebben het bedrijf zelfs indicatieve aanbiedingen gedaan. Maar de banken vragen wel garanties voor warmteprojecten. Omdat het landelijke Waarborgfonds voor warmtenetten er nog niet is, moet de gemeente tijdelijk garant staan, stelt het gemeentebestuur.

De extra kapitaalinjectie is vooral nodig door Europese staatssteunregels. Daardoor moeten warmtebedrijven veel meer eigen vermogen inbrengen dan eerder gedacht, om subsidies te kunnen blijven ontvangen.

Het bedrijf kan met de nieuwe financiering ook voor 27,5 miljoen euro aan oude gemeentelijke leningen aflossen. De gemeenteraad besluit in september over het voorstel. Als het doorgaat, kost het de gemeente structureel ongeveer 424.000 euro per jaar vanaf 2026.