Groningen en G40 roepen op tot verwerping nieuwe asielwetten

De Plenaire Zaal van de Tweede Kamer - Foto: Husky via Wikimedia Commons (CC 4.0 Int)

Diverse gemeenten, waaronder Groningen, spreken hun ernstige zorgen uit over twee amendementen die de Tweede Kamer woensdag heeft aangenomen.

Het gaat om het amendement om illegaal verblijf strafbaar te stellen en het aangenomen amendement dat voorziet in een aangescherpt verbod op het verlenen van voorrang aan statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. De zorgen zijn uitgesproken door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen en de G40, het netwerk van 41 grote steden.

Universele mensenrechten gelden voor iedereen – ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Ieder mens heeft recht op basisvoorzieningen als onderdak, voedsel, medische zorg en veiligheid. Een van de amendementen zou inhouden dat burgers, kerken, hulporganisaties en vrijwilligers strafbaar zijn als ze hulp bieden aan illegalen.

Uit ervaringen in andere Europese landen blijkt dat celstraffen of boetes weinig effectief blijken. Mensen die niet uitgezet kunnen worden verdwijnen uit beeld. Dat maakt toezicht onmogelijk en werkt uitbuiting juist in de hand. Mensen gaan zorg, onderwijs en hulpverlening vermijden uit angst voor vervolging – met alle gevolgen van dien.

De bezwaren richten zich ook tegen een amendement dat voorziet in een aangescherpt verbod op het verlenen van voorrang aan statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Het gevolg hiervan zou zijn dat er geen opvangplekken vrijkomen voor nieuwe asielzoekers. Daarmee wordt de situatie alleen maar problematischer.

De gemeenten roepen de Tweede Kamer dan ook op om de amendementen te heroverwegen en tegen de wetsvoorstellen te stemmen.