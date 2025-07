Groningen blijft statushouders voorrang geven op huurwoningen

Foto Andor Heij

Als het aan het gemeentebestuur ligt, blijft Groningen statushouders voorrang geven bij het vinden van een huurwoning ondanks een verbod uit Den Haag met een nieuwe woningwet. Dat laat wethouder Van Niejenhuis vrijdag weten aan DvhN.

Normaal krijgen mensen die dakloos dreigen te worden, slachtoffers van huiselijk geweld, ouderen of gehandicapten voorrang. Ook statushouders vielen hieronder. Door de nieuwe wet vervalt hun voorrang, waardoor zij mogelijk langer in een asielzoekerscentrum moeten blijven.

Volgens Van Niejenhuis gaat het in Groningen maar om een klein deel van de woningen: drie op de honderd. Hij vindt dat het woningtekort niet door asielzoekers komt, maar door jarenlange te lage investeringen door de Rijksoverheid.

Ook stelt Van Niejenhuis dat de nieuwe wet niet strook met ander beleid, want het Rijk verplicht Groningen wel om ieder jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Daarom blijft het college vasthouden aan haar eigen huidige beleid, ook als er weinig ruimte is in de wet.