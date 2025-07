GroenLinks-PvdA Groningen met één lijst verkiezingen in

GroenLinks en PvdA Groningen doen samen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Als GroenLinks-PvdA zullen zij de verkiezingen ingaan met een gezamenlijke kandidatenlijst, verkiezingsprogramma en campagne.

In november besloten beide afdelingen nog om apart mee te doen aan de

verkiezingen. De val van het kabinet versnelde de fusieplannen, recentelijk sprak een

enorme meerderheid van de leden van beide partijen zich uit voor de fusie die in

2026 plaats zal vinden. Donderdag spaken de Groningse afdelingen zich uit voor de gezamenlijke lijst.

In het verkiezingsplan zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de

kandidatenlijst, lijsttrekker, de verdeling van de wethouders, en hoe de verschillende

commissies en teams te werk gaan de komende tijd.

Alice Thijs, voorzitter PvdA Groningen: “ We zijn er trots op en blij mee dat we in zo’n

korte tijd deze beslissing hebben kunnen nemen. Stijn Duursma, voorzitter GroenLinks Groningen: “Het is onvoorstelbaar wat voor een energie er is voor de nieuwe progressieve volksbeweging die we aan het bouwen zijn met z’n allen.