Gratis te gebruiken ‘SportContainer’ in de Oosterparkwijk

Foto: Sport050

Van calisthenics tot crossfit en van obstacle runs tot bootcamp: het kan allemaal buiten gedaan worden, midden in de wijk. Sportplatform van groningen, Sport050, heeft de zogeheten SportContainer geplaatst bij het JOP-terrein van Jongeren Centrum Oosterparkwijk.

Met de SportContrainer kunnen sporten gedaan worden zoals calisthenics, bootcamp, crossfit, fitness, obstacle runs of survival. De container kan ingeklapt en verplaatst worden. Gedurende het jaar is de SportContainer op verschillende locaties in de gemeente Groningen te vinden. Het gebruik ervan is gratis.

De SportContainer staat deze zomer aan de Klaprooslaan 304A. Wie de container in eigen buurt wil hebben, kan contact opnemen met Sport050. De container staat vaak zo’n zes tot acht weken achtereen op een locatie.