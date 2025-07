Gladde stenen Radiumstraat en Zandsteenlaan worden vervangen

Foto: Google Maps - Streetview

Tot vreugde van de bewoners gaat de gemeente de gladde straatstenen in de Radiumstraat en Zandsteenlaan vervangen. Volgens de SP zijn zij de stenen al lange tijd zat. Bij vorst, regen of mist worden de stenen glad en dat leidt tot valpartijen.

SP-fractievoorzitter Hans de Waard: “Het is erg goed nieuws dat de gladde rode straatstenen zullen worden vervangen. Hopelijk zullen dan valpartijen verleden tijd zijn en oudere bewoners in deze buurt zich veiliger op straat voelen.”

De acties begonnen in 2022 met klachten van omwonenden bij OOG en de raadsfractie van de SP. Ook overhandigden ze een gladde klinker aan toenmalig wethouder Glimina Chakor. Zij gaf toen aan het probleem te herkennen, en dat de gemeente nieuwe apparatuur zou aangeschaft en de stenen vaker zou schoonmaken. Dat heeft niet geleid tot genoeg verbeteringen en nu worden de stenen vervangen.

De bewoners kregen via een enquête twee opties voorgelegd: het vervangen van de stenen in 2026, of het vervangen tussen 2028 en 2030 met het combineren van andere werkzaamheden in de buurt. Zij kozen voor de eerste optie.