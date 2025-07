Gewonde bij steekpartij in Paddepoel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In Paddepoel is aan het begin van woensdagavond één persoon gewond geraakt door een steekincident.

Volgens de politie vond het incident rond 18.50 uur plaats in de omgeving van de Grote Beerstraat. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer na het incident. Het slachtoffer is daarna gestabiliseerd door de hulpdiensten en overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident. Agenten in kogelwerende vesten hebben het gebied ruim afgezet.