Gemeente wil opvang Oekraïners in pand achter Hoofdstation voor 1.5 miljoen verbouwen

De gemeente Groningen gaat opvanglocatie voor Oekraïners in een voormalig kantoorgebouw aan het station verbouwen voor extra opvangplekken. De verbouwing kost 1,5 miljoen euro en moet in januari 2026 klaar zijn.

De gemeente huurt het pand sinds 2023 voor de opvang van Oekraïeners en gaat de ruimtes in het pand nog eens vijf jaar huren. Door het vertrek van de ACLO uit het pand Frascati komt er ruimte beschikbaar op de begane grond.

Door de verbouwing komen er 55 extra plekken in het oude kantoorpand. De nieuwe ruimte op de begane grond is vooral bedoeld voor mindervaliden zoals gewonde Oekraïense militairen die in het UMCG behandeld worden. De gemeente start na de zomer met de werkzaamheden.

De kosten voor beide uitbreidingen worden helemaal betaald door het Rijk via een speciale regeling voor de opvang van Oekraïners. De gemeente heeft er zelf dus geen extra kosten aan.

Ook voor opvanglocatie Nescio in Haren wordt nu officieel geld geregeld. Daar kwamen begin 2025 al zestig extra plekken bij, in tijdelijke containerwoningen. Deze plekken worden al gebruikt. Toen was er nog geen krediet aangevraagd; dat gebeurt nu alsnog voor een bedrag van 280.000 euro.