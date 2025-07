Gemeente waarschuwt: extra fietsenrekken Europapark worden vanaf donderdag weggehaald

Foto Andor Heij

De gemeente Groningen haalt vanaf komende donderdag de extra fietsrekken weg bij station Europapark.

Reizigers wordt aangeraden hun fiets op tijd op een andere plek te zetten. Wie langer dan twaalf dagen weggaat, kan beter de bewaakte en betaalde stalling van NS op station Europapark gebruiken dan de tijdelijke fietsrekken.

Bij het Emmaplein verdwijnen de extra rekken en fietsen vanaf komende maandag. Wie op 10, 11 of 12 juli via het Emmaplein reist, krijgt het advies lopend of met de bus te komen. Fietsen parkeren kan, maar alleen bij het Hoofdstation of in het Stadsbalkon.

De extra fietsenrekken werden begin mei geplaatst bij de twee stations vanwege Operatie Groningen Spoorzone, de grote spoorstremming tussen het Hoofdstation en Europapark. Maar deze stremming is zondag voorbij met de heropening van het Hoofdstation.