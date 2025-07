Gemeente tevreden met invoering gehekelde reclamebelasting

Foto: ingezonden

Het gemeentebestuur van Groningen is tevreden over de invoering van de reclamebelasting. Maar of de veel gehekelde maatregel haar doel heeft bereikt, minder overlastgevende reclame in het straatbeeld van Stad, is voor het college nog niet te zeggen.

De belasting ging in op 1 januari 2024, maar de aanslagen worden pas begin 2025 verstuurd. In 2024 zijn 5000 voormeldingen verstuurd, inclusief vrijgestelde uitingen. Ruim 28 procent reageerde, waarvan het grootste deel akkoord ging. Uiteindelijk kwamen er 104 bezwaren binnen op 1495 aanslagen.

Voor de invoering waren er eenmalige projectkosten van 182 duizend euro, plus nog tienduizend euro afrondingskosten in 2025. De uitvoeringskosten voor 2024 zijn berekend op 150 duizend euro. De gemeente verwacht dat de belasting in 2024 ongeveer 650 duizend euro opbrengt.

Vrijstelling maakt meting lastig

De gemeenteraad besloot later dat culturele, zorg- en onderwijsinstellingen vanaf 2025 vrijstelling krijgen. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om goed te meten of de belasting echt leidt tot minder reclame. Een betrouwbare vergelijking kan volgens de gemeente nu pas in 2028 worden gemaakt.

Ook de verwachte kritiek op de belasting maakte het niet makkelijk voor de gemeente om de belasting erdoor te krijgen, schrijft het college. Daarnaast bleek de communicatie over de nulmeting vooraf niet altijd duidelijk genoeg.

Meer duidelijkheid voor opnemers, minder bezwaren

Verder is het handmatig tellen van reclame-uitingen gevoelig voor verschil in beoordeling, blijkt uit een gemeentelijke evaluatie. Maar de gemeente gaat daar nu geen mouw aan passen, want een digitale oplossing is volgens het college niet kostenefficiënt. Pas als dat zo is, overweegt de gemeente een digitaal alternatief.

Wel wil het college de instructies voor opnemers strakker maken, zodat er minder fouten optreden in de opnames en daarmee minder bezwaar wordt gemaakt. Ook wil het gemeentebestuur het voormeldingstraject, waarmee belastingplichtigen vooraf inzicht hebben in hun aanslag, voortaan standaard gebruiken. Verder komt er een monitor om het effect van de belasting op het straatbeeld in de gaten te houden.