Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen adviseert inwoners om het afvalbrengstation niet te bezoeken in de middag.

Na de middag wordt het erg warm en er is op het terrein geen schaduw. “Kom liever langs in de ochtend, dan is het er iets koeler”, laat de gemeente dinsdagochtend weten.

Het afvalbrengstation opent doordeweeks om 08.00 uur en sluit om 16:30 uur.