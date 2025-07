Onderzoek naar ‘love hotel’ als veilige werkplek voor sekswerkers in Stad

Foto: Nieuwstad Groningen

Er komt een gemeentelijk onderzoek naar een zogenoemd love hotel in Groningen: een neutrale, veilige werkplek voor sekswerkers die hun klanten online zoeken.

Nu kunnen sekswerkers in Groningen alleen legaal werken via de ramen aan de Nieuwstad of als escortbedrijf. Maar er zijn geen escortbedrijven met vergunning, stelt de raadsfractie van Student & Stad in een aangenomen motie. Daardoor werken sommige sekswerkers zonder vergunning vanuit hun woning.

Een love hotel, voor sekswerkers van alle geslachten, kan volgens Student & Stad uitkomst bieden voor sekswerkers die liever niet in een raam willen werken, maar wel op een veilige en gereguleerde plek. In Amsterdam wordt al gekeken naar zo’n model. Ook een groot deel van de gemeenteraad wil weten of er in Groningen vraag is naar dit soort werkplekken met aandacht zijn voor veiligheid, gezondheid en het verdienmodel van sekswerkers.

Het college neemt het onderzoek mee in de bredere herziening van het prostitutiebeleid. Daarover komt het college later dit jaar met voorstellen. Hoe die plannen eruit gaan zien is nog niet bekend, maar geruchten