Gemeente maakt plannen voor doorontwikkeling Europapark bekend

De gemeente heeft een gebiedsvisie opgesteld om de verwachte groei van het Europapark in goede banen te leiden. De planen liggen tot 17 september ter inzage voor reacties.

Het Europapark heeft zich de afgelopen jaren in rap tempo ontwikkeld. Er staan nu zo’n 1300 w0oningen en dat aantal blijft de komende jaren groeien. Er is nog veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, ook op bestaande parkeervelden. In de gebiedsvisie onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om in het Europapark meer woningen en kantoren te realiseren. Ook kunnen de verkeersstromen en het groen in de wijk nog verbeterd worden.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Het Europapark is enorm populair. Het gebied wordt steeds verder ingericht als fijne plek om te wonen, werken, leren en recreëren. Met de gebiedsvisie zetten we de lijnen uit voor de doorontwikkeling naar een unieke gemengde stadswijk vol leefkwaliteit.

Naast de gebiedsvisie is er ook een nieuw beeldkwaliteitsplan voor het ‘Noordkwadrant’ opgesteld. Dat is het gebied tussen de Boumaboulevard, ringweg, Oude Winschoterdiep en Europaweg. In het plan staat beschreven hoe dit deel van het Europapark eruit moet gaan zien, qua bebouwing en openbare ruimte.

Beide plannen zijn te zien op de website gemeente.groningen.nl/europapark. Reageren kan tot en met 17 september.