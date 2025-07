Gemeente huurt appartementen voor ex-daklozen en Oekraïners in complex Trompsingel

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat een appartementencomplex aan de Trompsingel tijdelijk gebruiken voor huisvesting van daklozen en Oekraïense vluchtelingen.

Het gaat om ongeveer negentig studio’s en appartementen. De gemeente huurt deze voor minstens drie jaar. De eerste twintig bewoners verhuizen waarschijnlijk eind juli. Na de zomer komen er meer woningen bij, die nu nog verhuurd zijn aan internationale studenten.

Een deel van de woningen is voor mensen die nu in de maatschappelijke opvang wonen, maar geen begeleiding meer nodig hebben. Een ander deel is voor Oekraïense vluchtelingen die al langer in Groningen wonen en zelfstandig kunnen wonen.

De eigenaar van het pand wil het gebouw in de toekomst opknappen. Dat is nu nog niet aan de orde en daarom kan het complex tijdelijk worden gebruikt voor de doelgroep, stelt het gemeentebestuur.

Oplossing voor doelgroepen in muurvaste huizenmarkt

De huur van de woning is volgens het college nodig, omdat de woningmarkt in Groningen vastzit. Daardoor blijven mensen onnodig lang in de Maatschappelijke Opvang voor dak- en thuislozen, terwijl ze al zelfstandig kunnen wonen.

“Door deze doorstroom op gang te brengen, ontstaat er ruimte voor nieuwe mensen met specialistische zorg- en ondersteuningsbehoeften”, stelt wethouder Inge Jongman. “Dit is hard nodig, want de druk op de opvanglocaties is groot. Daarom zetten we ons in om die druk te verlichten, zoals we nu doen met de tijdelijke huisvesting aan de Trompsingel. Zodra er kansrijke locaties in beeld komen, willen en moeten we die benutten.”

Ook wonen er nu veel Oekraïense vluchtelingen in opvanglocaties, terwijl ze prima zelfstandig kunnen wonen. Dat geldt ook voor sommige uit huis geplaatste jongeren, die prima op zichzelf kunnen wonen, maar geen woonplek kunnen vinden, besluit wethouder Manouska Molema. Door hen naar de Trompsingel te laten verhuizen, ontstaat er volgens de wethouder ruimte voor nieuwkomers die nog wel hulp nodig hebben:

“Ik ben er trots op dat we aan de Trompsingel een thuis bieden aan mensen die nu wonen in de opvang, aan mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne en aan jongeren die klaar zijn om vanuit jeugdhulp zelfstandig te gaan wonen. Naast de Trompsingel bekijken we andere locaties in onze gemeente, met als doel meer mensen een fijne, passende plek te bieden.”