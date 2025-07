Gemeente gaat onderzoek naar uitgaansgelegenheden voor jongeren tot 18 jaar

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

De gemeente Groningen gaat, samen met jongeren en jongerenorganisaties, onderzoek doen naar de mogelijkheid om ontmoetingscentra voor jongeren tot 18 jaar op te zetten. Een motie daarover is woensdagavond unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

Het voorstel, ingediend door de PvdA, kreeg brede steun van Student & Stad, Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV. Rozemarijn Gierkink (PvdA) blikte in haar betoog terug op haar eigen jeugd: “Tien jaar geleden was ik 15 jaar en hadden we elke twee weken, in de omgeving waar ik ben opgegroeid, een soosavond. Elke veertien dagen fietste ik daarheen om jongeren te ontmoeten die niet bij mij op school zaten. Ik zette er mijn eerste danspasjes en je gaf daar elkaar je eerste zoen. Maar je leerde er ook elkaars grenzen kennen.”

Toen Gierkink op 17-jarige leeftijd in Groningen kwam, stelde ze vast dat er nauwelijks vergelijkbare plekken waren. “Waar was de soos? Waar kon ik mijn dansjes doen? Uit geluiden die wij vandaag de dag horen blijkt dat veel jongeren tot 18 jaar graag naar een feestje of festival willen, maar dat er voor hen in de weekenden maar weinig te doen is. Ze kunnen niet met oudere vrienden mee, omdat ze niet naar binnen mogen. Daarom dienen wij een voorstel in waarbij er gevraagd wordt om samen met jongeren en jongerenorganisaties te kijken waar de behoeften liggen.”

Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen onderstreept het belang: “Dit is een onderwerp dat mij ook aan het hart gaat. Ik heb zelf twee kinderen die in de puberteit zitten. Eén van mijn zoons gaat bijvoorbeeld naar Meppel, Delfzijl of Onderdendam. Om de simpele reden dat er voor deze jongeren in Groningen niets te doen is. Met dit voorstel kunnen we jongeren ook opvoeden hoe ze op stap moeten gaan, waarbij ze geleerd krijgen wat de grenzen zijn.”

Twijfels en kritische noten

Maria Martinez Doubiani (D66) uit haar twijfels over de uitvoering: “Hoe zien de indienende partijen de uitvoering? Gaan we als gemeente onze eigen club beginnen? Of gaan we ondernemers betrekken bij het opzetten van een experiment?” Hilboesen: “In het land worden al veel proeven gedaan. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. En uiteraard betrek je ondernemers hier ook bij.”

De ChristenUnie benadrukt het belang om niet alleen naar de binnenstad te kijken, maar juist ook naar de wijken en dorpen. Janette Bosma van de Partij voor de Dieren voegt toe: “Voor mijn werk spreek ik veel met jongeren. Het niet samen kunnen komen is een groot probleem. Ik hoef bijvoorbeeld maar te verwijzen naar een bekend hamburgerrestaurant dat klassieke muziek draait om jongeren te weren. Dit is een probleem dat de markt niet op gaat lossen.” Kelly Blauw van de PVV ziet ook de noodzaak: “Jongeren zitten nu veelal in parkjes. Mijn fractie denkt dat het belangrijk is dat er uitgaansgelegenheden zijn waar zij terecht kunnen en waar er ook toezicht is.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD) toont zich kritisch en verwijst naar eerdere initiatieven: “De Palace is gestopt met dergelijke feesten. Net als Huize Maas. Zij zagen dat jongeren onder de pillen en dronken binnenkwamen. Vervolgens dronken ze in de zaak alleen sinas en 7-up. Met de verkoop van deze drankjes kan een ondernemer niet rendabel werken.” Gierkink pareert de kritiek: “Ik vind dat de VVD hiermee alle jongeren als criminelen wegzet. Je kunt dit doen in overleg met de GGD, met jongerenwerk. Als gemeente gaan we niet een evenementenorganisator worden.” Jacobs-Setz verdedigt zich: “Ik criminaliseer helemaal geen jongeren, ik quote wat ondernemers tegen mij zeggen.” Gierkink benadrukt tot slot: “Bij dit voorstel vragen we om een alcoholvrije verkenning.”

Ook bij het CDA was er aanvankelijk twijfel, zo blijkt uit de woorden van Etkin Armut: “Het wordt ons niet duidelijk hoe dit vorm moet krijgen. Wie gaat dit organiseren? Wie gaat het betalen? Mijn fractie twijfelt. We zien goede aspecten in dit voorstel. Het is tenslotte belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten, dat ze het nachtleven kunnen ontdekken zonder dat ze daarbij middelen gaan gebruiken. Daarom denken wij dat dit een goed idee is. Aan de andere kant: is dit iets wat de gemeente op moet pakken?”

Burgemeester trekt twijfelaars over de streep

Uiteindelijk weet burgemeester Roelien Kamminga (VVD) de twijfelaars over de streep te trekken: “We hebben allemaal belang bij veilig uit kunnen gaan. Daar horen ook jongeren bij die nog geen 18 jaar zijn. We hechten eraan dat er voor hen ook een plek is. In dit voorstel wordt er gevraagd naar een verkenning hoe we dat zouden kunnen doen. Dus dat gaan we eerst doen. Daarna kijken we wat wenselijk is. Ondernemers kun je hierbij betrekken, maar je kunt ook kijken naar andere gemeenten. Zij zijn ook aan het experimenteren. Dit voorstel krijgt van het college ‘oordeel raad’.”

Het voorstel kreeg uiteindelijk een unanieme meerderheid: 44 raadsleden stemden voor, 0 tegen. Dit betekent dat de verkenning gestart kan worden.