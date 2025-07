Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

Goed nieuws voor Groningers die graag contant geld op zak willen hebben of juist liever niet. In het hart van de Stad is maandag een Geldmaatwinkel geopend. Hier kunnen mensen geld opnemen en storten.

In deze winkel staan zes automaten voor het opnemen en storten van biljetten en één automaat waarmee je enkel biljetten kunt opnemen. Daarnaast staan er twee automaten voor het storten van munten en een sealbagautomaat voor zakelijk afstorten.