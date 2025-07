Hoe Zit Dat?! | Alle Fietsers Tegelijk Groen

Wie weleens door de stad fietst, kent het beeld ongetwijfeld: fietsers die vanuit alle hoeken en richtingen tegelijk een kruispunt oversteken. Het lijkt totale chaos, maar in de praktijk gaat het bijna altijd goed. Deze verkeerssituatie heet Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG). Groningen telt van alle steden in Nederland de meeste van deze kruispunten. Zijn er regels in deze situatie en waarom is Groningen daar zo geschikt voor?

Voor Stadjers is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld, maar voor buitenstaanders erg onoverzichtelijk. Zodra het licht op groen springt, mogen alle fietsers tegelijk oversteken, vanuit elke richting. Motorvoertuigen staan dan stil. Als je denkt aan de reguliere verkeersregels, zou je verwachten dat rechts voorgaat, of dat je moet kijken naar de haaientanden. Verkeerspsycholoog Dick de Waard legt uit hoe het in de praktijk te werk gaat: “Er zijn geen regels. Het is de bedoeling dat je het onderling oplost. Het doet een beroep op beleefdheid. Dus als je heel brutaal bent, dan ga je voor.”

De voordelen van AFTG

Het systeem heeft meerdere voordelen volgens de Waard. Fietsers krijgen vaker groen licht, hoeven daardoor minder lang te wachten, wat weer zorgt voor betere doorstroming. Bovendien verdwijnen gevaarlijke situaties zoals dode hoeken, omdat fietsers nooit tegelijk met auto’s het kruispunt betreden.

Sinds de invoering van AFTG in Groningen in de jaren ’80 is er geen enkel dodelijk fietsongeval meer gebeurd op zo’n kruising.

“Je bent geneigd om te zeggen dat dat komt, omdat Groningers zo aardig zijn”

Geen enkele stad maakt zoveel gebruik van dit systeem als Groningen. In Rotterdam mislukte een proef in 2016 al binnen enkele minuten, waardoor AFTG op dat kruispunt niet werd ingevoerd. Op een ander punt in Rotterdam is het wel effectief. Ook in Deventer en Enschede kom het voor, maar nergens op zo’n grote schaal als in Groningen. Groningen lijkt dus ontzettend geschikt voor deze verkeerssituatie. “Je bent geneigd om te zeggen dat dat komt, omdat Groningers zo aardig zijn”, zegt de Waard. “Maar het werkt vooral goed als er ruimte is op de kruising. Eigenlijk moet het kruisende verkeer al voorbij zijn en dan gaat het heel erg soepel”.

De chaos maakt het effectief

Ook is volgens de verkeerspsycholoog het gebrek aan overzicht een reden waarom het effectief is. “Omdat het zo onoverzichtelijk is gaan mensen niet keihard fietsen en passen ze wel wat meer op. Het effect berust op het weghalen van die zekerheid. Daarmee wordt de snelheid eruit gehaald. En snelheid is gevaarlijk” Dus wil je veilig door Groningen fietsen: Let dan op je snelheid en op elkaar!