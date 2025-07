Free Your Mind Festival op Drafbaan: “Nóg grotere productie”

Voor het tweede jaar op rij vindt zaterdag het Free Your Mind Festival plaats op de Drafbaan in het Stadspark. Op de drafbaan zullen diverse artiesten optreden.

Het festival richt zich op house en techno. “Bij deze editie brengen we een nóg grotere productie en een line-up van het hoogste niveau naar de Drafbaan. We hebben een diverse line-up die een mix van energieke en diepe, meeslepende sounds zal laten horen”, laat de organisatie weten. De line-up bestaat onder andere uit Andhim, Cara Elizabeth, David Löhlein, Fantasm en Holy Priest. Er zullen drie podia zijn: twee openlucht en één overdekt.

“Het evenement duurt van 14.00 tot 23.00 uur. De show begint om 15.00 uur en de deuren sluiten om 20.00 uur. De minimumleeftijd is 18 jaar en ouder. Het meenemen van spullen groter dan A4-formaat is niet toegestaan, dus we adviseren om deze thuis te laten.”

Het Free Your Mind Festival vond voorheen in Martiniplaza plaats. Omdat het aantal housefeesten in het evenementencentrum omlaag moest vanwege geluidsoverlast, werd er vorig jaar voor gekozen om het festival in het Stadspark te organiseren. Verschillende oppositiepartijen in de gemeenteraad vroegen vorig jaar de verantwoordelijk wethouder om opheldering. De toenmalig raadslid Daan Swets van Student & Stad: “De wethouder gaf in november 2023 aan dat het zich aantrekt dat de raad niet bijtijds geïnformeerd was over het voornemen om dance-evenementen in Martiniplaza af te schalen. Toch werden raadsfracties op 10 januari 2024 voor een voldongen feit gesteld dat in het Stadspark het Free Your Mind Festival plaatsvindt. De wethouder gaf destijds ook aan dat dance-evenementen binnen minder geluidsoverlast geven dan dance-evenementen in de buitenlucht. Waarom maakt het college dan toch de keuze voor minder dance-evenementen binnen en meer in de buitenlucht?”