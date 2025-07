Franse sferen in Westerhavengebied: “Place du Tertre in Groningen”

Op straat werd er kunst gemaakt. Foto: ingezonden

De eerste editie van ‘Zomerstad op z’n Frans’ die zondag op de Westerhaven plaatsvond, is een succes geworden. Volgens Fokko Schepel van de winkeliersvereniging in de Westerhaven heeft het alle verwachtingen overtroffen.

Fokko, het is even na 17:00 uur. Jullie zullen waarschijnlijk druk bezig zijn met opruimen?

“Dat klopt helemaal. Op dit moment worden alle kraampjes en benodigdheden afgebroken. We kijken terug op een hele geslaagde dag. Ik zou de woorden ‘waanzinnig succes’ in de mond willen nemen. Ik heb met verschillende standhouders gesproken, en iedereen is heel erg tevreden. Het is goed verlopen, de weersomstandigheden konden niet beter en het was gewoon erg druk. Ik weet zeker dat mensen vandaag plezier hebben gehad.”

We hebben het over ‘Zomerstad op z’n Frans’. Wat is dat precies?

“Wat we vandaag aangeboden hebben, is een Franse kunstmarkt. Er waren zo’n dertig kramen vol met kunst, ambacht, muziek en Franse gezelligheid. Op de markt lieten kunstenaars niet alleen hun werk zien, maar bezoekers konden hen ook in actie zien. Ze konden letterlijk over de schouders meekijken bij bijvoorbeeld het schilderen en handwerken en konden in sommige gevallen ook meedoen.”

Foto: ingezonden Op de Westerhaven waren steltlopers actief. Foto: ingezonden

Wat maakte deze markt typisch Frans?

“Er werd bijvoorbeeld Franse muziek ten gehore gebracht. Twee dames maakten muziek op kleine accordeons. Maar we hadden ook een spel jeu de boules waar mensen aan deel konden nemen. We hadden kraampjes waar Franse hapjes, zoals versgebakken quiches tot Franse worstjes en kaasjes, werden verkocht en en werden handgemaakte producten in de Franse stijl, zoals keramiek en sieraden verkocht. Daarnaast hadden we een poppenkast, die erg in trek was bij kinderen en er waren steltlopers actief. Het geheel, ook in combinatie met kunstenaars die op verschillende plekken actief waren en aan het werk waren, gaf het gevoel van de Place du Tertre, naar het beroemde plein dat je in Parijs aantreft. Dat gevoel overheerste, en dat is precies wat we wilden bereiken.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“Het is ontstaan vanuit de ambitie om de Westerhaven tot de leukste straat te maken. En dan hebben we het als winkeliers niet alleen over het kunnen winkelen, maar ook over de beleving eromheen. De Westerhaven wordt soms, ten onrechte, als saaie straat gezien. Toch heeft dit deel van de stad veel te bieden. Je komt hier via de Astraat en de Brugstraat. Dat zijn straten waar hele karakteristieke winkels zitten. Ook het aanbod op de Westerhaven is heel divers. In het totale gebied bevinden zich zo’n honderd winkels. Dat willen we meer vieren. We willen laten zien dat er hier echt wat te beleven is. Eerder hebben we in februari al een Valentijnsactie gehouden en ook hebben we diverse keren muzikanten op een podium laten optreden. Dit is dus het vervolg.”

Op straat waren kunstenaars actief. Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Het lijkt me spannend. Als je iets voor de eerste keer organiseert, dan zullen er vast zorgen zijn hoe iets omarmd wordt…

“Natuurlijk is het spannend. Maar als je kijkt naar het resultaat… dit is de tweede zondag in de zomervakantie. Ik kan me niet heugen dat het in eerdere zomervakanties ook zo druk was in ons gebied. We hebben veel blije en vrolijke mensen gezien die duidelijk positief verrast waren. En dan te bedenken dat deze eerste editie ook nog een wat kleinere editie was.”

Want ook de komende drie zondagen vindt deze markt plaats, toch?

“Dat klopt. Komende zondag komen er nog wat extra kramen bij. De steltlopers zullen er dan niet zijn, maar dan zal een burlesquedanser haar opwachting maken. En we gaan dan iets doen met oesters. Dus het concept van een Franse zomermarkt is elke zondag het uitgangspunt, maar elke editie zal net een beetje anders zijn, waarmee we het spannend en vernieuwend willen houden.”

Kortom: succesvol?

“Het heeft onze verwachtingen overtroffen. Natuurlijk gaan we op de Westerhaven niet over één nacht ijs. Naast deze zondag vinden er de komende weken nog drie edities plaats. We hopen dat ook die zondagen een succes gaan worden. En mocht dat lukken, dan lijkt het ons een leuk idee om dit volgend jaar terug te laten keren om met kunst, cultuur en gezelligheid ons gebied op de kaart te zetten.”

De volgende editie van de Franse zomermarkt vindt plaats op zondag 27 juli van 12:30 uur tot 17:00 uur.