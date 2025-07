Food Matterz heeft na acht jaar de deuren gesloten: “Bedankt voor al jullie warmte”

Het pand van Food Matterz aan de Oude Ebbingestraat. Foto: Google Maps

Na acht jaar is het doek gevallen voor Food Matterz in de Oude Ebbingestraat. Afgelopen dinsdag werd de koffiebar en lunchroom failliet verklaard; vrijdag waren de deuren voor de laatste keer geopend.

“Voeding is ons leven, het delen met elkaar was onze grootste passie. Ondanks dat mocht het helaas niet zo zijn. Afgelopen dinsdag is onze onderneming helaas failliet verklaard,” schrijft Food Matterz op sociale media. De zaak stond bekend om het bewuste concept: koffie gemaakt van ambachtelijke EARTH koffiebonen, dagvers brood van bakker Luuk en hangop van zuivelmakerij Buurvrouw Durkje.

De afgelopen dagen hebben de eigenaren afscheid genomen van hun trouwe klanten. “Wij zijn jou ongekend dankbaar voor de afgelopen acht jaren die we met elkaar hebben mogen beleven. We hebben er ontzettend van genoten. Bedankt voor de prachtige laatste dag, bedankt voor al jullie warmte en liefde waarmee we overspoeld zijn. Onze deuren zijn zojuist voorgoed dichtgegaan en daarmee is onze Food Matterz-reis geëindigd. We dragen alle mooie herinneringen met ons mee. Het was een avontuur om nooit meer te vergeten. Dank jullie wel dat jullie daar onderdeel van zijn geweest.”

Wat er in de toekomst met het pand gaat gebeuren, is nog onbekend.