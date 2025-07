FIXY aan Oosterstraat wordt nieuwe thuisbasis van KopjeK

FIXY, dat is de naam van de nieuwe club, bar en thuisbasis van technocollectief KopjeK. De deuren van FIXY aan de Oosterstraat 13a gaan op 29 augustus open. Het betreft het oude pand van de voormalige club ‘OOST’.

FIXY wordt volgens de initiatiefnemers een plek van verbinding, muziek en verrassing: De club heeft een vinylbar waar betaalbare daghappen en drankjes kunnen worden gekocht, een ruimte met clubnachten onder het label FIXY x en ‘De Gym’, een multifunctionele ruimte voor bandrepetities, dagprogramma’s, feesten, verjardagen, vergaderingen en samenwerkingen.

De nieuwe club is een samenwerking tussen KopjeK (mede-oprichter Pascal Rakers) en The Boilermaker Group (Peter Torenbosch en Lennart Deddens) en moet de nieuwe thuisbasis worden voor het Groningse nachtleven.

FIXY programmeert livemuziek, house, techno, Queer nights, en zelfs het WK op scherm. Elke avond is anders, maar altijd FIXY, aldus de initiatiefnemers. De eerste clubnacht op 29 augustus krijgt de naam ‘Eerste clubnacht: BENWAL all night long’. Benwal is een Groningse discjockey.