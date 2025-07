Fietser gewond na aanrijding met doorrijdende deelscooter op Griffeweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Griffeweg in Groningen is een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeval gebeurde rond 19.50 uur ter hoogte van de Griffebrug. “Door nog onbekende oorzaak kwamen de bestuurder van een deelscooter en een fietser met elkaar in botsing”, vertelt Wind. “De fietser raakte hierbij gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. Na stabilisatie is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De bestuurder van de deelscooter reed na het ongeluk door. “Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de bestuurder en zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.”