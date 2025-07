Fietser gewond bij aanrijding Overwinningsplein

Foto via Pixabay

Een fietser is woensdagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising Overwinningsplein – Paterswoldseweg. Dat meldt 112groningen.

De fietser werd aangereden door een personenauto. Het slachtoffer werd in een ambulance behandeld. In verband met de serie concerten van deze week in het Stadspark zijn de verkeerslichten uitgeschakeld. Het verkeer wordt handmatig geregeld.

De aard van de verwondingen van het slachtoffer is onbekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.