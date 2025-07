Fiets op spoor zorgt voor vertraging tussen Groningen en Leeuwarden

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Een fiets op het spoor heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor vertraging gezorgd tussen Groningen en Leeuwarden. Dat meldt spoorbeheerder ProRail op sociale media.

Rond 01.00 uur vond er ter hoogte van de Stationsweg in Hurdegaryp een aanrijding plaats tussen een stoptrein die onderweg was richting Groningen en een fiets die op het spoor lag. Na een oponthoud van ongeveer twintig minuten kon de trein verder rijden. Ook twee andere treinen die onderweg waren in de richting van Leeuwarden kregen te maken met vertraging.

Een storingsteam van ProRail kwam ter plaatse. “Een fiets op het spoor komt daar niet vanzelf,” schrijft een incidentbestrijder op sociale media. De politie doet onderzoek naar de situatie. Niemand raakte gewond. Inmiddels rijden de treinen weer volgens de dienstregeling.