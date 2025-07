‘Feyenoord wil Bjorn Meijer terughalen naar eredivisie’

Bjorn Meijer in 2021, bij zijn presentatie in de Euroborg - Foto: FC Groningen

Stadjer Bjorn Meijer kan deze zomer terugkeren naar Nederland. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Feyenoord interesse in de 22-jarige linksback, die nu bij Club Brugge speelt.

Meijer speelde in de jeugd bij FC Groningen en brak in 2021 door in het eerste elftal. Club Brugge kocht hem in 2022 voor zes miljoen euro. Door blessures kwam hij de laatste jaren weinig aan spelen toe, maar aan het eind van afgelopen seizoen stond hij weer op het veld. Ook deed hij mee op het EK met Jong Oranje.

Bij Feyenoord zou Meijer weer gaan spelen met Luciano Valente. Die speelde ook in de jeugd van FC Groningen en tekent waarschijnlijk deze week nog in Rotterdam. Als Feyenoord Meijer overneemt, profiteert FC Groningen mee. De club krijgt een deel van het bedrag waarvoor Meijer wordt verkocht, zolang er boven de zes miljoen euro wordt betaald. De club krijgt ook nog wat geld bij een overname, omdat FC Groningen Meijer heeft opgeleid.