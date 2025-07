Feyenoord bevestigt komst Luciano Valente: handtekening gezet

Foto: OnsOranje

Na een eerder akkoord tussen Feyenoord en FC Groningen heeft Luciano Valente nu zelf zijn handtekening gezet onder een contract. Dat meldt het AD.

De Groningse jeugdinternational tekende een contract voor vier jaar. De FC zal ongeveer 7 miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder ontvangen.

„Eindelijk is het officieel”, zegt Valente tegen het AD. “Voor mij – en ook voor mijn familie – is er altijd maar één optie geweest vanaf het moment dat Feyenoord zich meldde. Hier wilde ik naartoe. Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat het nu zover is.”

Valente meldt zich voorlopig nog niet bij zijn nieuwe club. Vanwege zijn inzet bij Jong Oranje gaat hij eerst nog nog op vakantie. Hij meldt zich medio deze maand in De Kuip en krijgt daar op eigen verzoek rugnummer 40.