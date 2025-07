Feestelijke opening kunstwerk in fietstunnel Suikerzijde

Nieuwe kunstwerken in de fietstunnels. Foto: Lars Faber

In de onderdoorgang naar het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde zijn deze woensdagmiddag de nieuwe kunstwerken van de tunnelwanden gepresenteerd.

In het kunstwerk komen verleden, heden en toekomst bij elkaar. Kunstenaar Wineke Gartz heeft het kunstwerk gerealiseerd door het dagelijkse leven van nu, zoals het drukke autoverkeer, te contrasteren met de oude industrie.

Zo zijn op de tunnelwanden de voormalige oliemolen De Hoop en zaagmolen De Bok te zien, die respectievelijk zo’n honderd meter en driehonderd meter ten oosten van de tunnels aan het Hoendiep hebben gestaan. “Er waren hele mooie scherpe foto’s van die molens uit het archief”, zegt Gartz. “Die heb ik ook nog nagetekend, dus die zie je ook nog in het kleine tunneltje verwerkt.”

Het ontwerp staat verder in het teken van de toekomst. Als de wijk De Suikerzijde af is, zullen duizenden fietsers dagelijks gebruik maken van de fietstunnel. “Ik hoop ook een soort toekomstachtig visioen met dit kunstwerk naar voren te laten komen”, zegt Gartz. “Eerst was hier helemaal niks. Je had altijd al het verkeer hierboven razen en met een fietspad wordt het nog drukker.”