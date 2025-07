FC Groningen wint oefenduel tegen FCV Dender

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft woensdagmiddag met 2-0 gewonnen van FCV Dender uit België. Het oefenduel vond plaats achter gesloten deuren in Delden.



FC Groningen is op trainingskamp in de Overijsselse stad en nam het voor het eerst deze oefencampagne op tegen een profclub. De ploeg van Dick Lukkien won eerder al van VVS Oostwold (17-0), SV Bedum (13-1) en VAKO (6-0).

De doelpuntenmakers waren Brynjólfur Willumsson en Rui Mendes. Nieuweling Younes Taha maakte zijn officieuze debuut voor FC Groningen. De van FC Twente gehuurde speler was direct van waarde, via een corner gaf hij een assist op teamgenoot Willumsson.