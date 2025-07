FC Groningen wint oefenduel tegen FC Emmen

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagmiddag met 2-0 gewonnen van FC Emmen tijdens een oefenwedstrijd in Musselkanaal. Mark Hoekstra en Brynjólfur Willumsson zorgden voor de doelpunten tegen de eerstedivisionist uit Drenthe.

Bij rust stond het nog 0-0 op de velden van V.V. Musselkanaal. In de 60e minuut voerde trainer Dick Lukkien een complete wissel door, waarbij het hele elftal van FC Groningen werd vervangen. Dat was niet zonder succes, negen minuten later opende Hoekstra de score. In de 78e minuut verdubbelde Willumsson de voorsprong met een rake kopbal.

Nieuwe aanwinst Oskar Zawada kwam nog niet in actie voor Groningen. De spits werd vrijdag gepresenteerd en maakte de overstap van RKC Waalwijk, waar hij vorig seizoen negen keer scoorde.