FC Groningen wint met 6-0 van VAKO

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdag ook de derde oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe Eredivisieseizoen gewonnen. In Vries werd VAKO met 6-0 verslagen.

De oefenwedstrijd was voor VAKO de afsluiting van de festiviteiten rondom het 95-jarig jubileum van de Drentse club. In de eerste helft zagen de 2.300 supporters dat VAKO de zaken goed voor elkaar had door de ruimtes klein te houden. De eerste echte kans die de FC creëerde was overigens wel direct raak. Thijmen Blokzijl kopte uit een hoekschop op de keeper die de bal weg kon werken, maar David van der Werff kon eenvoudig de rebound binnenschieten.

Enkele minuten later was het opnieuw raak. Jorg Schreuders kwam er via een mooie individuele actie langs aan de rechterkant en schoot op de keeper. De rebound was wederom voor Van der Werff die kon afwerken: 0-2. En dat was ook de ruststand. In de tweede helft kwamen er elf andere namen op het veld. Net als voor de rust werd VAKO meerdere keren door het houtwerk gered. Maar na tien minuten spelen werd het toch 3-0. Spits Nils Eggens wist van dichtbij raak te schieten. Hij maakte ook de 4-0 op aangeven van Sven Bouland. Thijs Oosting maakte de 5-0 en Yenio Holder schoot de 6-0 binnen. Een vrije bal van Noam Emeran kon aanvankelijk door de doelman gekeerd worden, maar Holder wist uit de rebound raak te schieten.

Komende week is de FC op trainingskamp in Delden. Op zaterdag 12 juli wordt de volgende oefenwedstrijd gespeeld. Dan is FC Emmen de tegenstander. Die wedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van VV Musselkanaal.