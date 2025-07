FC Groningen wint met 3-1 van Beerschot

Taha haalt uit en scoort. Foto: via FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond in Zeeland de oefenwedstrijd tegen Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen met 3-1 gewonnen.

De wedstrijd werd gespeeld op sportpark Van Zuijen in Burgh-Haamstede. Supporters van beide clubs zorgden voor een gezellige sfeer. Beerschot speelde afgelopen seizoen nog op het hoogste niveau, maar bereidt zich nu voor op een seizoen in de Challenger Pro League, het tweede niveau van België. De wedstrijd had een weerzien kunnen betekenen met Florian Krüger, die van 2022 tot 2024 in het groen-wit speelde, maar hij ontbrak in de selectie van de paars-witten.

In de eerste helft was Groningen dominant, met veel balbezit en diverse kansen. Na tien minuten spelen leidde dit tot het eerste doelpunt: Marvin Peersman gaf een crossbal op de vrijstaande Younes Taha, die de bal in de touwen werkte. Vlak voor rust kwamen de Belgen langszij door een doelpunt van Loïc Mbe Soh.

Na de rust zette de FC nog dominanter spel op de mat, wat leidde tot meerdere schotpogingen. Na een uur spelen kopte Marco Rente uit een corner van Taha raak. Een kwartier voor tijd schoot invaller Noam Emeran een vrije trap binnen, waarmee de eindstand op 3-1 werd bepaald. Het is de tweede overwinning dit weekend voor de FC, die vrijdagavond met 7-0 won van het Schouws Elftal.

Voor de FC wacht nog één oefenwedstrijd voordat het nieuwe Eredivisieseizoen van start gaat. Volgende week zaterdag, 2 augustus, spelen ze in Veendam, aan de Langeleegte, tegen Wrexham AFC uit Wales. Deze wedstrijd is al volledig uitverkocht.