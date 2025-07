FC Groningen wint met 1-13 in uitverkocht huis van SV Bedum

Foto via FC Groningen

FC Groningen won woensdagavond met 1-13 een oefenwedstrijd van SV Bedum. De wedstrijd, met tweeduizend toeschouwers langs de lijn, werd af en toe onderbroken door regen.

De wedstrijd was de tweede oefenwedstrijd van FC Groningen in de voorbereiding op het komende seizoen. Met tweeduizend toeschouwers was de wedstrijd volledig uitverkocht. De regen hield de supporters niet tegen om te blijven kijken en na de wedstrijd handtekeningen te vragen aan de FC-spelers.

David van der Werff scoorde al na vier minuten en een minuut later maakte hij zijn tweede doelpunt. Na een kwartier scoorde Marco Rente en binnen een half uur had Van der Werff zijn hattrick compleet. Daarna maakte Mark Hoekstra twee doelpunten. Net voor de rust maakte Rui Mendes de 0-7.

Na de pauze kwamen elf nieuwe spelers van FC Groningen in het veld. Al na twee minuten scoorde Jorg Schreuders. Daarna maakte Brynjolfur Willumsson zijn eerste doelpunt van de vier die hij in de tweede helft binnenschoot. Schreuders scoorde nog een keer en net voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Willumsson ook nog de 0-12.

Het enige doelpunt voor SV Bedum kwam van Thijmen van Houten. Daarmee redde hij de eer voor de amateurs. In de blessuretijd maakte Willumsson het laatste doelpunt, waardoor de ploegen met 1-13 van het veld gingen.

De volgende oefenwedstrijd van FC Groningen is komende zaterdag tegen VAKO in Vries.