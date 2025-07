FC Groningen verlengt contract van Fofin Turay

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft het contract van Fofin Turay met een jaar verlengd. De overeenkomst loopt tot de zomer van 2026, met een optie voor een extra seizoen.

De 21-jarige Turay doorliep de complete opleiding van de FC en is herstellende van een zware blessure die hij afgelopen winter opliep. De vleugelspits is geboren en getogen in Groningen en heeft roots in Sierra Leone. Hij begon met voetballen bij GVAV Rapiditas en stroomde in 2015 in bij de jongste jeugd van FC Groningen, Hij kwam vorig seizoen tot 16 competitieduels en drie bekerwedstrijden.

Turay raakte geblesseerd tijdens het trainingskamp in de winterstop en moest de tweede seizoenshelft volledig aan zich voorbij laten gaan. Met de contractverlenging biedt de FC hem de tijd en ruimte om zich te richten op een volledig herstel. Hij heeft inmiddels in de huidige voorbereiding weer zijn eerste speelminuten gemaakt.