FC Groningen verhuurt Thijs Oosting aan PEC Zwolle

Thijs Oosting - Foto via FC Groningen

FC Groningen gaat Thijs Oosting verhuren aan PEC Zwolle. Beide clubs hebben hierover overeenstemming bereikt.

PEC Zwolle heeft ook een optie tot koop bedongen om de huurperiode van de aanvallende middenvelder aan het einde van het seizoen om te zetten in een definitieve transfer. De 25-jarige Oosting heeft in Euroborg nog een contract tot medio 2027.

FC Groningen nam Oosting vorige zomer over van Willem II. Hij kwam tot 24 optredens in het eerste elftal en maakte daarin vier treffers, waarvan drie in het bekertoernooi. Een basisplek wist hij echter nooit te veroveren.