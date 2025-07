FC Groningen verhuurt Postema voor één jaar aan FC Emmen

Foto: Sportphotoagency.com Romano Postema

FC-aanvaller Romano Postema zal volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gaan spelen. De 23-jarige Stadjer wordt verhuurd aan FC Emmen. Dat heeft FC Groningen bekend gemaakt op haar website.

Postema speelde in de jeugd van DIO Groningen, GVAV-Rapiditas en FC Groningen. In 2019 tekende hij een contract bij de FC tot medio 2022. Gedurende deze periode speelde hij op huurbasis voor FC Den Bosch en Roda JC. In 2023 keerde de spits terug naar Groningen. Met achttien doelpunten speelde Postema een hoofdrol in het promotieseizoen van de FC.

Vorig seizoen begon hij als basisspeler, maar die basisplek raakte hij al snel kwijt. Met de komst van aanvaller Oskar Zawada lijkt voor Postema enkel een bijrol beschikbaar te zijn voor komend seizoen en dus keert hij terug naar de divisie waar hij zo succesvol was.

De Groninger heeft een doorlopend contract tot medio 2027.