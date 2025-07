FC Groningen verdient ruim een ton aan transfer Matusiwa

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Azor Matusiwa* of FC Groningen, *Cody Gakpo* of PSV

Voetballer Azor Matusiwa verkast van Stade Rennes naar het Engelse Ipswich Town. FC Groningen profiteert mee en ontvangt een bedrag van 115 duizend euro. Dat meldt de website FC Update.

De 27-jarige Matusiwa, geboren in Hilversum, vertrekt voor een bedrag van 11,5 miljoen euro naar Ipswich Town, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League. Daar pikken zijn oude clubs, waaronder FC Groningen, een graantje van mee omdat ze recht hebben op een opleidingsvergoeding.

FC Groningen trok Matusiwa in 2019 voor 700.000 euro aan van De Graafschap. Daar ontwikkelde hij zich tot aanvoerder. Stade Reims nam hem in 2021 over voor 4 miljoen euro voor hem neer. Later verkaste hij naar Stade Rennais.

Volgens Football Transfers ontvangt FC Groningen 115 duizend euro voor hem. Ajax kan rekenen op zo’n 288 duizend euro en De Graafschap op 58 duizend euro. Elke transfer levert zijn oude clubs geld op.