FC Groningen verdient 2 miljoen euro aan overstap Strand Larsen

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

De overstap van Jørgen Strand Larsen van het Spaanse Celta de Vigo naar Wolverhampton Wanderers in Engeland levert FC Groningen zo’n 2 miljoen euro op. Dat meldt de website van VI.

De Noorse spits speelde twee seizoenen voor FC Groningen en vertrok in september 2022 voor 11 miljoen euro naar Celta de Vigo. Een jaar geleden huurde Wolverhampton Wanderers hem. De club uit de Premier League koopt hem nu voor ongeveer 27 miljoen euro over, want hij scoorde afgelopen seizoen veertien keer.

FC Groningen deelt nu voor 15 procent mee in de winst die Celta de Vigo maakt, Dat levert de club ongeveer 2 miljoen euro op.