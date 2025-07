Foto Joey Keizer. Warming up Lewenborg in de Langeleegte

FC Groningen speelt op zaterdag 2 augustus een extra oefenwedstrijd tegen Wrexham uit Wales. Dat is de oudste club van Wales.

De wedstrijd wordt om 14.00 uur in stadion De Langeleegte in Veendam gespeeld.

Wrexham speelt op het tweede niveau in Engeland. Over de club is door de streamingdienst Disney plus een serie gemaakt.