FC Groningen huurt aanvallende middenvelder Younes Taha voor één seizoen van FC Twente

Foto: Donald Trung Quoc Don via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

FC Groningen heeft een huurdeal gesloten met FC Twente. De Trots van het Noorden huurt voor één seizoen Younes Taha zonder optie tot koop. De 22-jarige aanvaller sluit per direct aan bij het eerste elftal.

Younes Taha werd geboren op 27 november 2002 in Amsterdam. De aanvaller speelde onder meer in de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte in 2022 de overstap naar PEC Zwolle. Daar was hij goed voor veertien goals en maakte hij deel uit van het team dat in het seizoen 2022/2023 promoveerde naar de Eredivisie. Datzelfde jaar speelde maakt hij zijn debuut als jeugdinternational van het Marokkaanse elftal onder de 23.

In 2023 maakte Taha voor 1,2 miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar FC Twente. Hij liep al vroeg in het seizoen een scheenbeenbreuk op en wist nooit een basisplaats te veroveren. Hij lag er lange tijd uit, maar kon aan het einde van het seizoen wel laten zien wat hij waard is. Tijdens de halve finales van de play-offs voor Europees voetbal scoorde hij in blessuretijd de winnende tegen N.E.C.

Taha zal gaan spelen met rugnummer 10.