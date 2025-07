Fatbiker belandt in de sloot

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Een persoon op een fatbike is donderdagavond in een sloot beland bij de Beijumerweg in de wijk De Hunze. Hoe de fatbike van het fietspad in de sloot is geraakt is nog onbekend.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De brandweer werd opgeroepen om de persoon samen met zijn fatbike uit de sloot te halen. Nog voordat de brandweer arriveerde was de persoon al op eigen kracht uit het water geklommen.

De persoon is ter plaatse nagekeken door het aanwezige ambulancepersoneel.