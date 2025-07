Fashion studenten Alfa college laten eigen ontwerpen zien in modeshow in Martinikerk

Fashion studenten van het Alfa-college uit het derde en vierde jaar lieten afgelopen donderdag hun zelf ontworpen en zelfgemaakte creaties zien tijdens jaarlijkse modeshow in de Martinikerk.

De studenten hebben het hele jaar gewerkt aan de mooiste outfits in het thema ‘Space and Time’. Dit thema zag je op bijzondere manieren terug. Van Victoriaanse jurken met lampjes, tot outfits geïnspireerd op echte ruimtepakken. De studenten hebben hun uiterste best gedaan om er een prachtige show van te maken.