Extra fietsenrekken bij station Europapark blijven tot maandag staan

Foto Andor Heij

De extra fietsenrekken bij station Europapark blijven tot maandag in gebruik, daarna worden ze gefaseerd verwijderd. Eerder meldde de gemeente dat de extra rekken al op donderdag zouden worden verwijderd, dit terwijl het Hoofdstation pas zondag weer in gebruik wordt genomen.



Als eerste zullen de fietsenrekken bij de Helperzoom op maandag worden verwijderd. De fietsen die op maandag nog in de rekken staan, worden verplaatst naar de grote fietsenstalling aan het Helperpark. Daarnaast worden ook de fietsen die op het gras bij het Emmaplein staan verwijderd. De gemeente adviseert reizigers die in het weekend van 10 juli vanaf het Emmaplein moeten reizen, te voet of met de bus te komen. Als je toch met de fiets komt, wordt aangeraden deze te parkeren bij het Hoofdstation.

Bij het Europapark zijn uiterlijk op 21 juli alle extra fietsenrekken verwijderd; alleen de stalling naast het perron blijft. Fietsen mogen hier maximaal twaalf dagen blijven staan, daarna krijgen ze een label. Niet-opgehaalde fietsen gaan vanaf 4 augustus naar het fietsendepot aan de Travertijnstraat in Vinkhuizen. Hier kunnen de fietsen tegen een vergoeding weer worden opgehaald door de eigenaar.