Extra echo helpt artsen betere keuzes maken bij minder bewegende baby

Foto: StockSnap via Pixabay

Artsen kunnen straks beter beslissen of een baby eerder gehaald moet worden als een zwangere vrouw haar baby minder voelt bewegen. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder leiding van UMCG en Amsterdam UMC.

Soms voelt een vrouw in de laatste weken van de zwangerschap minder beweging. Meestal is dat onschuldig. Maar soms werkt de placenta niet goed, waardoor de baby te weinig voeding en zuurstof krijgt. Dat kan gevaarlijk zijn.

Nu wordt gekeken naar de grootte van de baby en een hartfilmpje. Maar niet alle kleine baby’s zijn ongezond en soms lijkt een baby normaal groot terwijl er toch een probleem is.

In het onderzoek is daarom gekeken naar een extra echo van de bloedstroom bij de baby. Deze meting laat beter zien of de placenta goed werkt. Zo kan de arts beter beslissen of de bevalling moet worden ingeleid of dat het beter is te wachten.

Door deze extra meting zijn er uiteindelijk minder complicaties voor de baby. De beroepsvereniging voor verloskundigen gaat de richtlijn aanpassen op basis van deze resultaten.