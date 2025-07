Extra blaashallen zijn niet de oplossing voor capaciteitsproblemen in de sport

Een blaashal in het Finse Jyväskylä. Foto: Gebinam - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138137479

Het plaatsen van extra blaashallen in de gemeente is geen duurzame oplossing voor de groeiende sportcapaciteitsproblemen. Dat stelt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport, naar aanleiding van een motie van het CDA die pleitte voor meer blaashallen.

In de gemeente staat de sportcapaciteit onder druk. Veel verenigingen kampen met lange wachtlijsten door een tekort aan beschikbare velden en zalen. “De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in de bouw van extra sporthallen en sportzalen”, vertelt CDA-raadslid Jalt de Haan. “Daarmee komt het totale aanbod in 2040 op achttien sporthallen, vier sportzalen en twee blaashallen. Voor de komende jaren is dit echter onvoldoende om het huidige tekort aan binnensportcapaciteit op te lossen. Daarom denkt mijn fractie dat het noodzakelijk is om op korte termijn extra blaashallen te realiseren en zo snel extra capaciteit toe te voegen.”

Wat is een blaashal?

Een blaashal wordt ook wel een lucht- of ballonhal genoemd. Het is een tijdelijke, koepelvormige ruimte die over een sportveld, zoals een tennisbaan of hockeyveld, wordt geplaatst en opgeblazen door middel van een constante luchtstroom. Het wordt gebruikt om sporten overdekt te kunnen beoefenen, vooral in de wintermaanden.

Kritiek en steun in de raad

Andere fracties toonden echter weinig enthousiasme over de motie. SP-raadslid Jurrie Huisman merkt op: “De wethouder heeft al aangegeven volop bezig te zijn met blaashallen, wat deze motie overbodig maakt. Het gebeurt immers al.” De fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie delen dit standpunt. Peter Swart van GroenLinks voegt toe: “We weten dat er behoefte is aan extra binnensportruimte. Er komen inderdaad blaashallen bij, en volgens ons is dit voldoende. Daarnaast zet mijn partij in op duurzaamheid; we pleiten voor de bouw van permanente sporthallen en -zalen om de capaciteit ook op lange termijn te waarborgen.”

Toch stond het CDA niet alleen in zijn standpunt. Olivier van Schagen van Student & Stad verklaart: “De oproep om extra blaashallen te bouwen kunnen wij van harte steunen. We zien dat de capaciteit momenteel sterk onder druk staat. Als we door het plaatsen van blaashallen snel voor verlichting kunnen zorgen, staan we daar volledig achter.” Ook de fracties van de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, PVV, Partij voor het Noorden en Groep Staijen zien hierin mogelijkheden.

Wethouder ontraadt motie

Wethouder Jongman ontraadde de motie echter: “We hebben in Hoogkerk bij een korfbalvereniging een blaashal geplaatst. Het is echter cruciaal te begrijpen dat een blaashal niet overal geplaatst kan worden. Er is een vlakke ondergrond voor nodig, waardoor deze hal niet voor elke sport of locatie een geschikte oplossing is. Naast de korfbalvereniging zijn we nu in goed overleg met een hockeyvereniging over de mogelijkheden. Maar wat nog belangrijker is: we zetten in op het realiseren van een semi-permanente sporthal. Deze kan veel meer structurele capaciteit bieden. Om die reden ontraad ik deze motie.”

Een meerderheid van de raad volgde die lijn: van de 44 raadsleden stemden er 29 tegen en 15 voor. Daarmee is de motie verworpen.